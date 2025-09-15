Con un fucile e 2 pistole mitragliatrici a Noto: arrestati tre di Avola

Gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Avola (Siracusa) hanno arrestato un diciottenne, un diciannovenne e un ventunenne trovati inpossesso di un fucile AK 47, due pistole mitragliatrici calibro 9 e vario munizionamento da guerra. I tre sono stati notati vicino a un casolare disabitato a Noto. Gli investigatori li hanno controllati scoprendo un arsenale nell'edificio. I tres ono stati trasferiti nel carcere di Cavadonna.