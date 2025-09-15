Danneggia bus, poi aggredisce i vigili: bloccato a Caltagirone

Attimi di tensione a Caltagirone, nel Catanese, dove un 28enne, originario del Camerun e residente in una comunità di Grammichele, è andato su tutte le furie nella zona dell'autostazione e della stazione ferroviaria, danneggiando un autobus della Sais e diverse auto parcheggiate. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe voluto prendere un autobus diretto a Catania e, infastidito dall'attesa, sarebbe andato in escandescenza. Avrebbe così rivolto la propria rabbia prima contro il bus e cinque auto incontrate lungo il cammino tra il viale Sicilia e la via Santa Maria Goretti, prendendole a calci e pugni e danneggiandole con un mattone. Poi si sarebbe scagliato contro due ufficiali della Polizia locale, che hanno riportato 15 e 8 giorni di prognosi, che lo hanno fronteggiato per fermarlo. Bloccato dalle forze di polizia, il giovane ha acconsentito a salire sull'ambulanza nel frattempo sopraggiunta, per essere trasportato all'ospedale Gravina, dove è stato sottoposto alle cure del caso nel reparto di Psichiatria. "Rivolgiamo il nostro sentito plauso al comandante della Polizia locale, colonnello Domenico Martino, e al sottotenente Giovanni Zago per l'intervento con cui hanno evitato guai peggiori - dicono il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, e l'assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza, Giuseppe Fiorito -. E' la dimostrazione ulteriore dell'importante ruolo svolto, con tangibili risultati, dalla Polizia locale anche sul fronte della sicurezza, nonostante l'esiguità dell'organico. Un grazie anche agli altri agenti della Polizia locale giunti sul posto, alle altre forze dell'ordine - polizia e carabinieri - e ai volontari della Protezione civile, intervenuti sul luogo per concorrere a riportare la situazione alla normalità".