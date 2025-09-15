Truffa dello specchietto, 33enne di Noto denunciato a Lercara Friddi
I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lercara Friddi (Palermo) hanno denunciato un 33enne originario di Noto (Ragusa), ritenuto responsabile di aver commesso una truffa con il cosiddetto “metodo dello specchietto”.L’indagato infatti, sostando in una via del paese di Prizzi, dopo aver lanciato un oggetto contro un’autovettura in transito, fingendo così di aver subito il danneggiamento del proprio veicolo, dopo forti insistenze, ha convito la vittima a farsi corrispondere la somma di 100 euro come compenso per il finto danno patito.(