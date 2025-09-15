ou
Modica Alta, al quartiere Pizzo un fine settimana all'insegna di arte, musica e street food

Promessa del pattinaggio travola e uccisa da un camion nel Trentino

Fatti&Notizie

È morta ad appena 15 anni Matilda Ferrari, investita da un mezzo pesante mentre andava verso la fermata dell'autobus chel 'avrebbe portata a scuola a Giustino, in Trentino. Era una promessa del pattinaggio su ghiaccio ed era iscritta al secondo anno del percorso economico all'istituto don Guetti di Tione. Dopo aver ricevuto la notizia della tragedia la scuola ha attivato un supporto psicologico per i compagni di classe della ragazza sotto shock. L'autista del mezzo avrebbe provato a frenare ma non ha potuto evitare l'impatto. Dopo l'incidente si è sentito male ed è stato portato all'ospedale di Trento. L'urto è stato violento e per Matilda non c'è stato niente da fare.

