ULTIME NOTIZIE

Modica Alta, al quartiere Pizzo un fine settimana all'insegna di arte, musica e street food





Parma, abbandona l'aula quando mostrano la foto del figlio che aveva ucciso

Fatti&Notizie

La foto di un neonato senza vita sull'erba di un giardino.Quando l'immagine è apparsa sui monitor dell'aula, all'inizio dell'udienza in Corte di assise a Parma, i volti di molti presenti si sono abbassati, il maresciallo che stava testimoniando si è fermato commosso e la giovane madre, Chiara Petrolini, che nel processo è imputata, non ce l'ha fatta. La22enne ha chiesto di uscire dall'aula. Poi è rientrata solo per assistere al conferimento dell'incarico della perizia psichiatrica che dovrà accertare se quando, come sostiene l'accusa, ha ucciso, con premeditazione e sepolto i due figli appena partoriti, a meno di un anno e mezzo di distanza l'uno dall'altro, era in grado di intendere di volere.-

