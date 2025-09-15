Israele assedia Gaza, Hamas sposta gli ostaggi

Centinaia di tank israeliani sono pronti a entrare a Gaza Cityma Hamas starebbe spostando gli ostaggi in superficie, in case e tende, per usarli come scudi umani contro l'avanzata dell'Idf. Il segretario di Stato Usa vede Netanyahu assicurando 'sostegno incrollabile' da parte di Washington. Il premier israeliano sostiene di essere anche lui minacciato dalla violenza politicacome Kirk. Vertice dei leader arabo-islamici a Doha dopo il raid di Israele in Qatar: 'Accordi di Abramo a rischio'. Mattarella denuncia 'condizioni disumane' a Gaza di cui sono vittime anche i bambini mentre il Consiglio regionale della Campania approva all'unanimità una mozione che invita il governo a 'sospendere ogni rapporto istituzionale e commerciale' con lo Stato ebraico.