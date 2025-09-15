Crosetto: "Non siamo pronti a un attacco russo né di altri"

Sale la tensione Russia-Nato dopo le incursioni di droni russi nei cieli dell'Alleanza e Crosetto lancia l'allarme sull'Italia:'Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un'altra nazione, lo dico da tempo. Penso che abbiamo il compito di mettere il Paese nella condizione di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci'. Per Mosca intanto 'la Nato è di fatto coinvolta nel conflitto russo-ucraino per il sostegno dei Paesi occidentali all'Ucraina' e quindi 'è in guerra con la Russia, questo è ovvio', afferma il portavoce del Cremlino. Londra convoca l'ambasciatore russo per protesta contro 'la significativa violazione senza precedenti dello spazio aereo alleato' mentre Roma si prepara a partecipare all'operazione Sentinella dell'Est rafforzando con due caccia Eurofighter il contingente militare dispiegato lungo il fronte orientale.