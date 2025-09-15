ou
Al via a Reggio Calabria, Calabria FilmFest

Al via il 15 settembre il Reggio Calabria FilmFest, giunto alla19/a edizione. Quattro le location che ospiteranno la manifestazione, all'insegna del claim "Bellezza eterna, identità viva": Museo Nazionale Archeologico, la Biblioteca Villetta Pietro De Nava, Piazza Giuseppe De Nava, antistante il Museo, e il Cine-teatro Odeon. Una scelta precisa, di quattro luoghi nel cuore della città e ricchi di storia, per favorirne la riscoperta e celebrare l'identità sui cui il Rcff quest'anno èvincentrato. La facciata del Museo si è illuminata con la proiezione formato gigante del manifesto ufficiale, con la figura della diva degli anni '50 Gianna Maria Canale - reggina doc arrivata dalla riva dello Stretto a Hollywood, a cui questa edizione è dedicata - che si staglia imponente e bellissimas ulla parete bianca di Palazzo Piacentini.-

