ou
ULTIME NOTIZIE

Modica Alta, al quartiere Pizzo un fine settimana all'insegna di arte, musica e street food

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Sequestrate 650 piante di canapa, un arresto a Isola Capo Rizzuto

Sequestrate 650 piante di canapa, un arresto a Isola Capo Rizzuto

Altro sud

I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hannoarrestato un 36enne per la coltivazione ai fini di spaccio disostanza stupefacente. L'uomo, in un terreno di sua proprietà in località Forgiano della frazione Marinella, secondo l'accusa aveva piantato e coltivato circa 650 piante di marijuana, che avevano raggiunto l'altezza di circa 2 metri. L'occultamento della piantagione è stato agevolato dalle caratteristiche della località, con poche abitazioni, campi e vegetazione coltivata e selvatica, e dagli accorgimenti adottati: le piante, infatti,erano suddivise in filari all'interno di un campo di mais, per superare un eventuale controllo non approfondito.

Potrebbero Interessarti