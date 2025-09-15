Sequestrate 650 piante di canapa, un arresto a Isola Capo Rizzuto

I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hannoarrestato un 36enne per la coltivazione ai fini di spaccio disostanza stupefacente. L'uomo, in un terreno di sua proprietà in località Forgiano della frazione Marinella, secondo l'accusa aveva piantato e coltivato circa 650 piante di marijuana, che avevano raggiunto l'altezza di circa 2 metri. L'occultamento della piantagione è stato agevolato dalle caratteristiche della località, con poche abitazioni, campi e vegetazione coltivata e selvatica, e dagli accorgimenti adottati: le piante, infatti,erano suddivise in filari all'interno di un campo di mais, per superare un eventuale controllo non approfondito.