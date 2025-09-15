Tar di Reggio Calabria boccia ricorso di Lucano: è fuori dalle Regionali

Domenico "Mimmo" Lucano resta escluso dalla lista di Avs alle prossime elezioni regionali in Calabria. Il Tar di ReggioCalabria al termine dell'udienza di stamani, ha confermato la decisione della commissione elettorale reggina che lo aveva dichiarato incandidabile escludendo il sindaco di Riace edeuroparlamentare per la legge Severino dopo la condanna definitiva nel processo Xenia a 18 mesi per falso. Il Tar di Catanzaro, invece, ha dichiarato improcedibile il ricorso dei legali di Lucano.