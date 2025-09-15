ou
ULTIME NOTIZIE

Modica Alta, al quartiere Pizzo un fine settimana all'insegna di arte, musica e street food

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Scontro tra auto e una moto nel Vibonese, morto un ragazzo di 22 anni

Scontro tra auto e una moto nel Vibonese, morto un ragazzo di 22 anni

Altro sud

Un giovane di 22 anni, Giuseppe Marchese, di San Nicola da Crissa, è morto in un incidente stradale accaduto oggi pomeriggio a Maierato, nel vibonese.
Marchese era alla guida di una moto che, per cause in corso d'accertamento, si é scontrata con un camion.

Il giovane, ferito gravemente, è stato trasferito con l'elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro, dove è deceduto poco dopo il ricovero.
I rilievi sul luogo dell'incidente, allo scopo di accertarne la dinamica, sono stati effettuati dai carabinieri.

Potrebbero Interessarti