Scontro tra auto e una moto nel Vibonese, morto un ragazzo di 22 anni

Un giovane di 22 anni, Giuseppe Marchese, di San Nicola da Crissa, è morto in un incidente stradale accaduto oggi pomeriggio a Maierato, nel vibonese.

Marchese era alla guida di una moto che, per cause in corso d'accertamento, si é scontrata con un camion.

Il giovane, ferito gravemente, è stato trasferito con l'elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

I rilievi sul luogo dell'incidente, allo scopo di accertarne la dinamica, sono stati effettuati dai carabinieri.