Incendio al nuovo McDonald's di Ragusa, si fa strada l'ipotesi del dolo

Sembrano orientate verso la pista del dolo le indagini della Polizia sull'incendio che, all'alba di lunedì ha danneggiato il nuovo McDonald's di via La Pira a Ragusa. Intanto, Confcommercio ha diffuso una nota nella quale esprime "forte preoccupazione l’ipotesi che il rogo possa essere di natura dolosa, come suggeriscono le prime indagini delle forze dell’ordine- dichiarano il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e la presidente sezionale Rosamaria Chiaramonte. Siamo vicini all’imprenditore vittima di questo grave episodio e ribadiamo che ogni atto intimidatorio nei confronti di chi investe e crea lavoro nel nostro territorio è assolutamente inaccettabile. Non possiamo consentire che simili gesti minino la serenità della comunità e il tessuto economico locale. Confcommercio si schiera al fianco di chi subisce intimidazioni e di chiede che sia fatta piena luce su quanto accaduto, nella convinzione che la legalità e la sicurezza siano valori irrinunciabili per tutti”. Due squadre dei Vigili del fuoco erano intervenute ieri intorno alle 5:00 riuscendo a circoscrivere rapidamente le fiamme ed evitando che l’incendio si propagasse all’intera struttura. Sono rimasti danneggiati arredi e parti del controsoffitto.