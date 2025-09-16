Volley Modica, iniziata la terza settimana di preparazione

È iniziata lunedì mattina al “PalaRizza”, la terza settimana di preparazione al campionato di serie A3 dell'Avimecc Modica. La squadra si sta sempre più compattando e punta a ritrovare il prima possibile la forma fisica migliore per affrontare i primi test – match in programma a fine mese e che serviranno a coach Enzo Distefano e al suo staff per verificare il grado di crescita di tutto il roster e iniziare a oleare gli schemi tattici da attuare durante la stagione. La squadra otre che in palestra e sul taraflex del “PalaRizza”, alterna sedute di aerobica al campetto di “Crisci Ranni”, oltre a sedute sulla sabbia e in piscina.

Il vice capitano Vincenzo Nastasi, alla sua settima stagione in biancoazzurro, fissa i suoi obiettivi personali e quelli della squadra che vuole alzare l'asticella ed essere tra le protagoniste principali del girone Meridionale della serie A3. “Sono contento di continuare questo mio percorso con l'Avimecc Modica iniziato sette anni fa – spiega il libero dei “Galletti” -. Un progetto a lungo termine che ha degli obiettivi importanti che tutti insieme cercheremo di raggiungere prima possibile".