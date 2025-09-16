ou
ULTIME NOTIZIE

Il Crotone Calcio nelle mani della 'ndrangheta, società in amministrazione giudiziaria

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Sciopero dei lavoratori precari della Giustizia, si protesta anche a Ragusa

Sciopero dei lavoratori precari della Giustizia, si protesta anche a Ragusa

CronacaRagusa

Sciopero con sit-in oggi nei pressi del Palazzo di giustizia di Ragusa dei i lavoratori precari della Giustizia che, assunti grazie a fondi del Pnrr, nel 2026 dovranno lasciare il servizio creando notevoli problemi al personale di ruolo che è insufficiente. L'iniziativa è stata indetta in tutta Italia dalla FP Cgil. Carenze di organico e carichi di lavoro ingestibili alla base dello sciopero generale dei lavoratori precari del Pnrr della Giustizia indetto a livello nazionale dalla FP Cgil. Tribunali, Corti d’Appello ed uffici giudiziari, sostiene il sindacato, sono allo stremo. La fine del servizio prevista per giugno 2026 di gran parte dei lavoratori precari del Pnrr, assunti nel febbraio del 2022 a tempo determinato, non farà che aggravare i problemi, lasciando il personale di ruolo senza il supporto indispensabile per garantire la funzionalità della giustizia.
Senza un piano di stabilizzazione e rafforzamento, i cittadini dovranno far fronte ad una macchina giudiziaria sempre più lenta e inadeguata. 12 mila i lavoratori interessati in tutta Italia, 600 solo nel distretto della Corte d’Appello di Catania. Si tratta di operatori data entry, funzionari tecnici e funzionari addetti all’ufficio per il processo.

Potrebbero Interessarti