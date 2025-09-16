Cgil, anche a Palermo lo sciopero dei precari della Giustizia

Anche a Palermo il personale precario degli uffici giudiziari è sceso in piazza per lo sciopero nazionale organizzato dalla Funzione pubblica Cgil.

Nel capoluogo siciliano è stato organizzato un presidio davanti alla prefettura e una delegazione è stata ricevuta dal viceprefetto.

Nel capoluogo siciliano l'adesione è stata consistente e in alcune sezioni del tribunale ha registrato il 100%.

I lavoratori - 12mila in tutt'Italia, circa 600 nel distretto giudiziario di Palermo - chiedono al governo la stabilizzazione, in vista della scadenza dei contratti, il prossimo 30 giugno.

I precari, in maggioranza impiegati nell'Ufficio per il processo (Upp), dove coadiuvano l'attività dei magistrati, sono entrati per concorso - l'ultimo nel giugno 2024 e il precedente due anni prima - e ad oggi non sanno cosa accadrà tra qualche mese. Il governo, nella precedente legge di bilancio, ha stanziato risorse ritenute esigue dal sindacato e, comunque, non tali da garantire la prosecuzione del lavoro per i 12mila precari impiegati per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti.