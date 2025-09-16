Metsola a Messina: " Lotta alle mafie è priorità assoluta, bussola da seguire in Europa"

"Abbiamo già percorso insieme un lungo cammino, e i successi compiuti dall'Italia nella lotta alla criminalità e in particolare dalla Sicilia, non sono soltanto una conquista nazionale, ma sono la bussola che deve guidare l'Europa intera". Con queste parole ha esordito la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, arrivando all'Università degli Studi di Messina in occasione del convegno "Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa". All'iniziativa, promossa dall'Europarlamentare, Giuseppe Antoci, e dal procuratore Distrettuale Antimafia di Messina Salvatore De Luca, hanno partecipato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo, e il segretario generale del Parlamento Europeo, Alessandro Chiocchetti.

"Per noi del Parlamento europeo, quello che ha vissuto questo Paese ci ha insegnato molto. E su questo noi facciamo delle leggi per tutta l'Europa - ha proseguito Metsola -. Per me era importantissimo essere qui, in una terra che ha perso degli eroi come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Rocco Chinnici e tutti coloro che hanno perso la vita".

Per la presidente del Parlamento Europeo, la lotta alla criminalità organizzata rimane una "assoluta priorità", continueremo a difendere con fermezza la dignità di chi si ha sacrificato la propria vita in nome della giustizia e dello Stato di diritto". Una battaglia che deve essere combattuta "solo attraverso la cooperazione transfrontaliera, perché quando l'intera Europa è minacciata, l'intera Europa deve unire le forze per difendersi".

Tra gli strumenti principe del constrasto alla criminalità, la Procura Europea ha assunto "un ruolo sempre più centrale, garantendo che i fondi destinati al Piani nazionali di ripresa e resilienza non finiscano nelle mani delle organizzazioni criminali", ed è con questo stesso spirito che "il Parlamento europeo ha sostento con convinzione la direttiva sul recupero e la confisca dei beni, una normativa storica ispirata al modello italiano". Iniziative come questa ci insegnano "quanto l'armonizzazione rappresenti un valore aggiunto", ha sottolineato.

Le mafie prosperano sulle falle create "da normative non allineate, si insinua nei diversi sistemi giuridici, siamo di fronte a una rivoluzione epocale". Da qui anche la necessità di fronteggiare e governare "le rivoluzioni tecnologiche che stanno ridisegnando la nostra società affinché innovazioni come l'intelligenza artificiale restino al servizio della democrazia e non si trasformino in armi nelle mani dei criminali".

Anche per Chiocchetti, "la criminalità organizzata è uno dei problemi centrali che affligge l'Unione europea in questo momento.

Più di venti miliardi all'anno in termini di danno economico, quindi è chiaro che il Parlamento come istituzione e come legislatore, è in prima linea".

A ribadire l'importanza del ruolo di guida svolto dall'Italia nelle piattaforme europee di analisi che vedono impegnate agenzie come Europol nell'indirizzare le attività degli Stati membri, con attenzione a fenomeni come il cyber-crime, i crimini finanziari, il traffico di droga e la tratta di esseri umani, è stato il ministro Piantendosi: "Il rapporto tra sistema nazionale ed europeo non è più di contrapposizione, ma di progressivo avvicinamento - ha evidenziato -. Certo, i percorsi sono complessi e devono tener conto di culture e aspirazioni differenti, ma la direzione è tracciata. L'Europa, da questo punto di vista, ha molto da imparare dall'esperienza italiana, che può diventare un punto di riferimento per la costruzione di strumenti comuni sempre più efficaci". Un altro aspetto fondamentale riguarda "la tutela dell'utilizzo dei fondi europei, in particolare il Pnrr, rispetto al rischio di infiltrazioni criminali - ha sottolineato il ministro -. Su questo fronte il nostro Paese ha rafforzato meccanismi preventivi sia a livello territoriale che centrale, con strutture dedicate al presidio sugli appalti pubblici e non solo".

Infine, anche un cenno alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina opera che "il governo ha voluto fortemente" perché ritenuta "di grande valore strategico, di grande importanza come volano di sviluppo non solo delle due regioni che saranno toccate dalla realizzazione dell'opera, ma dall'intero Paese - ha ribadito Piantedosi -. Non ci sfugge il rischio di infiltrazioni, il pericolo è un tema molto sensibile per noi. Proprio per questo, non intendiamo fermarci: al contrario, può diventare una grande occasione per dimostrare che in Italia siamo in grado di realizzare opere di questa portata senza cedere a preoccupazioni legate al rischio di infiltrazioni criminali. È una sfida che dobbiamo affrontare con la massima determinazione".

Antoci ha posto invece l'accento sulla necessità di portare il reato associativo anche in Europa: "Il Parlamento europeo ha fatto scelte importanti in questi anni come quella di potenziare le agenzie Europol, Eurojust e Eppo. È stata anche da poco istituita l'AMLA, la nuova Autorità europea antiriciclaggio la cui Presidente Szego è oggi qui con noi e alla quale auguriamo buon lavoro. Sono strumenti fondamentali, ma da soli non bastano. Serve un quadro organico di regole e di politiche comuni e in questo senso è molto attesa è la nuova strategia europea per la sicurezza interna, ProtectEU. È una base importante, che va rafforzata con coraggio politico e visione strategica pensando finalmente all'inserimento del reato associativo".

"L'obiettivo deve essere duplice - ha proseguito Antoci -, da un lato armonizzare le legislazioni e gli strumenti giudiziari, dall'altro rafforzare il coordinamento a livello europeo ed extraeuropeo, perché le mafie operano ormai su scala globale. Ma non dobbiamo dimenticare un aspetto decisivo: la lotta alle mafie non è soltanto repressione, non è soltanto processo penale. È anche cultura della legalità, educazione civica, impegno sociale.

La vera vittoria arriverà quando la legalità sarà patrimonio condiviso, quando ciascuno sentirà la responsabilità di difendere le regole e il bene comune".

L'incontro si è concluso con un auspicio: "Obiettivo del convegno non sarà solo quello di essere un'occasione di analisi, ma diventare un laboratorio di proposte. Infatti, saranno pubblicati gli atti del convegno proprio al fine di dare una giusta e concreta prosecuzione ai nostri odierni lavori", ha terminato Antoci.