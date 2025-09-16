ou
ULTIME NOTIZIE

Il Crotone Calcio nelle mani della 'ndrangheta, società in amministrazione giudiziaria

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Maratona di Palermo con numeri da record, più 46% di iscritti rispetto al 2024

Maratona di Palermo con numeri da record, più 46% di iscritti rispetto al 2024

SportPalermo

La Maratona di Palermo si prepara a celebrare il suo trentennale con numeri in forte crescita e un respiro sempre più internazionale. A due mesi esatti dalla manifestazione (16 novembre) le iscrizioni registrano un incremento del +47% rispetto allo stesso periodo del 2024, con partecipanti già confermati da 46 nazioni diverse. Numeri pesanti che raccontano come le iscrizioni abbiano raggiunto al momento quota 2000. L'aumento riguarda tutte le distanze: la maratona segna un +19% rispetto allo scorso anno, la mezza maratona un +48%, mentre le prove non competitive fanno segnare un autentico boom con un +149%. Percentuale quest'ultima che certifica l'ampia partecipazione straniera e conferma la vocazione turistica e culturale dell'evento, che trasforma la corsa in un'occasione unica per vivere Palermo e il suo patrimonio artistico. Gli organizzatori si sono posti come obiettivo, da oggi fino alla chiusura delle iscrizioni del 2 novembre, di mettere a disposizione gli ultimi 1.000 pettorali che certificherebbero una partecipazione senza precedenti.

Potrebbero Interessarti