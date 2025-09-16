Scicli, maltratta la moglie e aggredisce i carabinieri: arrestato a Donnalucata

Un uomo di 39 anni, di nazionalità albanese, è stato arrestato a Donnalucata dopo aver aggredito due carabinieri. I militari, intervenuti nell’abitazione dell’uomo per un controllo legato al “codice rosso” a seguito di una segnalazione per maltrattamenti in famiglia, sono stati accolti con un’escalation di violenza. Appena i due carabinieri si sono presentati alla porta, il 39enne ha iniziato a minacciarli di morte, per poi scatenare una vera e propria aggressione. Ha lanciato una sedia di legno contro uno dei militari e, non contento, ha afferrato un martello da un mobile, cercando di colpire entrambi i militari. Nonostante l’evidente stato di alterazione, la foga dell’uomo non si è placata. Dopo che i militari sono riusciti a togliergli il martello, ha afferrato un vaso in pietra, scagliandolo contro l’auto di servizio e mandando in frantumi il lunotto posteriore. Ma l’assalto non si è fermato qui: ha poi afferrato un reggivaso in ferro battuto, continuando a colpire uno dei due Carabinieri. Con grande professionalità e sangue freddo, i due militari, sebbene feriti, sono riusciti a immobilizzare e ammanettare l’aggressore, grazie anche all’arrivo di una pattuglia di rinforzo. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di “violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale” ed è stato contestualmente denunciato per “maltrattamenti” nei confronti della moglie. Dopo le formalità di rito, il 39enne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.