Incidenti sul lavoro, altri tre morti ed un ferito

Non si ferma la lunga scia degli incidenti mortali sul lavoro. L'ultima tragedia oggi, martedì 16 settembre 2025, a San Giuliano Milanese (Milano) dove, poco dopo le 11.30, un operaio è precipitato dal tetto di un capannone in via della Pace, durante le operazioni di montaggio di pannelli solari. Secondo le prime informazioni, la vittima – dipendente della ditta Fer.Ol.Met – sarebbe caduta a causa del cedimento di una parte della copertura. L’impatto è stato fatale: i soccorritori del 118, arrivati con elisoccorso, auto infermieristica e ambulanza, hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Nel torinese operaio schiacciato da mezzo Un addetto 55enne di una ditta di demolizioni è morto poi a Leini, nel torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dopo aver messo in moto un carro attrezzi che aveva la marcia inserita, è stato prima colpito dalla portiera del mezzo rovinando a terra e poi schiacciato dalla da una ruota dello stesso decedendo sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto sono in corso i rilievi dei tecnici dello Spresal coadiuvati dai carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. 61ene morto a Vigonovo E non ce l'ha fatta neanche Stefano Bottaro, l'operaio 61enne schiacciato da un muletto ieri sera a Vigonovo, nel Veneziano. L'uomo, come riporta 'il Gazzettino', è stato travolto da un transpallet a batteria cadutogli addosso dal rimorchio di un camion all’interno di una ditta di autotrasporti, la Mc Traspel. Ad accorgersi dell’incidente sono stati i compagni di lavoro dell’uomo che hanno immediatamente attivato i soccorsi. Il 61enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale dell’Angelo di Mestre in condizioni disperate ed è deceduto poco dopo. Cade in vasca di liquami nel novarese, è grave E sempre questa mattina in una azienda agricola di Casalino, nel novarese, un uomo di 36 anni è caduto in una vasca di liquami per cause ancora in corso di accertamento. Soccorso dai sanitari del 118 l’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono in corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.