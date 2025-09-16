ou
Il Crotone Calcio nelle mani della 'ndrangheta, società in amministrazione giudiziaria

Incidenti sul lavoro, altri tre morti ed un ferito

Non si ferma la lunga scia degli incidenti mortali sul lavoro. L'ultima tragedia oggi, martedì 16 settembre 2025, a San Giuliano Milanese (Milano) dove, poco dopo le 11.30, un operaio è precipitato dal tetto di un capannone in via della Pace, durante le operazioni di montaggio di pannelli solari. Secondo le prime informazioni, la vittima – dipendente della ditta Fer.Ol.Met – sarebbe caduta a causa del cedimento di una parte della copertura. L’impatto è stato fatale: i soccorritori del 118, arrivati con elisoccorso, auto infermieristica e ambulanza, hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Nel torinese operaio schiacciato da mezzo Un addetto 55enne di una ditta di demolizioni è morto poi a Leini, nel torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dopo aver messo in moto un carro attrezzi che aveva la marcia inserita, è stato prima colpito dalla portiera del mezzo rovinando a terra e poi schiacciato dalla da una ruota dello stesso decedendo sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto sono in corso i rilievi dei tecnici dello Spresal coadiuvati dai carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. 61ene morto a Vigonovo E non ce l'ha fatta neanche Stefano Bottaro, l'operaio 61enne schiacciato da un muletto ieri sera a Vigonovo, nel Veneziano. L'uomo, come riporta 'il Gazzettino', è stato travolto da un transpallet a batteria cadutogli addosso dal rimorchio di un camion all’interno di una ditta di autotrasporti, la Mc Traspel. Ad accorgersi dell’incidente sono stati i compagni di lavoro dell’uomo che hanno immediatamente attivato i soccorsi. Il 61enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale dell’Angelo di Mestre in condizioni disperate ed è deceduto poco dopo. Cade in vasca di liquami nel novarese, è grave E sempre questa mattina in una azienda agricola di Casalino, nel novarese, un uomo di 36 anni è caduto in una vasca di liquami per cause ancora in corso di accertamento. Soccorso dai sanitari del 118 l’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono in corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

