Cracciolo a Gioia Tauro per inaugurare il nuovo anno scolastico

"L'inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento caricodi emozioni, in cui si rinnovano impegni, speranze e obiettivi comuni. La scuola è molto più di un luogo di istruzione, è una palestra di vita, un ambiente in cui ogni giorno si impara non solo dalle lezioni ma anche e soprattutto dal confronto, dalla condivisione e dal rispetto reciproco, dalla socialità, in cuisi costruiscono nuove conoscenze, relazioni, valori; è una comunità viva, fatta di crescita, di sfide, di opportunità. È qui che ogni giorno si costruisce il futuro; quello lavorativo, ma non solo". Lo ha detto l'assessora regionale all'Istruzione Maria Stefania Caracciolo, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2025-26, all'Istituto d'istruzione superiore "F. Severi" di Gioia Tauro.

