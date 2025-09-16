ou
Spariti due fratellini da Castrovillari, la madre non dice dove sono

Altro sud

Da circa una settimana non si hanno notizie di due fratellini di 4 e 5 anni la cui madre 28enne, di nazionalità romena, non ha dato indicazioni. L'assenza dei due bambini è stata scoperta mercoledì scorso, quando i carabinieri della Compagnia di Castrovillari si sono recati nell'abitazione della donna per arrestarla in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'appello di Catanzaro per una condanna inflittale in Romania a 6 anni e 6 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla tratta di minorenni da avviare alla prostituzione. Gli inquirenti non escludono l'ipotesi che la donna, avendo paura che i figli potessero essere affidati ai servizi sociali visto il suo arresto, li abbia affidati a parenti o conoscenti.

