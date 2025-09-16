ou
Scicli, Barocco e musica: lezione-concerto del Maestro Marcello Giordano Pellegrino

SpettacoloRagusa

Un viaggio tra le pieghe della storia e le vibrazioni del suono, là dove l’arte barocca incontra la musica e la trasforma in pura emozione. Venerdì 19 settembre 2025, alle ore 19:30, il Palazzo Spadaro di Scicli si apre a un appuntamento speciale: la lezione-concerto “Come il Barocco diventa Musica”, a cura del M° Marcello Giordano Pellegrino, con la partecipazione straordinaria del soprano Francesca Rollo.
Sarà un incontro unico, ad ingresso libero, pensato come guida all’ascolto e racconto di un’epoca che ha saputo fondere meraviglia artistica e genialità musicale. Al pianoforte, il Maestro Pellegrino accompagnerà il pubblico nell’universo sonoro di Bach, Scarlatti, Händel e Vivaldi, svelando i segreti di un linguaggio capace ancora oggi di commuovere e sorprendere.
Non solo musica, ma anche narrazione: si parlerà del contesto storico e culturale del Barocco, delle tecniche compositive, delle forme vocali e strumentali che hanno segnato quell’epoca, fino al mito dei castrati e alla voce leggendaria di Farinelli, simbolo di un’estetica che cercava il sublime in ogni espressione d’arte.

