Walter Zenga fa causa al Siracusa, chiede 25 mila euro per compensi maturati

Dopo il pessimo inizio della nuova avventura in Serie C, con quattro sconfitte in altrettante partite, Il Siracusa deve fare i conti anche con il caso Walter Zenga.

L’esperienza dell’ex portiere dell’Inter come dirigente del Siracusa si è infatti conclusa nel peggiore dei modi con uno strascico in tribunale. Zenga ha messo in mora il club siciliano per il mancato pagamento di cinque mensilità e rimborsi spese per un totale di 25.000 euro relativi al periodo in cui occupava il ruolo di club manager della formazione affiancando il tecnico Marco Turati nel campionato di Serie D concluso vittoriosamente.

La rottura fra le parti era già emersa nel corso dell’estate con uno scambio di accuse fra lo stesso Zenga e il presidente Alessandro Ricci, con il primo che rivendicava l’attività svolta nel reclutare sponsor e contatti e il secondo a rinfacciare all’ex portiere della nazionale la sua presenza troppo discontinua nella società azzurra.