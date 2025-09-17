Mafia, droga e telefonini in carcere con i droni: 15 arresti a Gela

Traffico di droga, porto abusivo di armi e munizioni, con l'aggravante di aver favorito la famiglia mafiosa Rinzivillo di Gela.

E' l'accusa nei confronti di 15 persone, raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare (13 in carcere, 2 ai domiciliari con braccialetto elettronico; un indagato è ricercato) emessa dal Gip di Caltanissetta, su richiesta della Dda, ed eseguita dai carabinieri.

L'operazione è stata denominata "The Wall". I fatti risalgono al periodo tra maggio 2024 e giugno 2025, quando l'organizzazione avrebbe gestito il traffico di droga: hashish e cocaina e in misura minore anche crack, approvvigionandosi in Lombardia, Liguria e talvolta in Calabria e a Palermo. L'organizzazione utilizzava droni per portare nelle carceri droga e telefonini.

Lo stupefacente veniva stoccata a Gela e distribuito nel Nisseno. Tre degli indagati erano già detenuti ad Agrigento, Messina e Ancona e avrebbero partecipato alla vita associativa attraverso l'utilizzo di telefoni in loro uso.

L'indagine è stata avviata nel maggio 2024 come prosecuzione dell'operazione "Antiqua" che nello stesso mese aveva portato all'arresto di 9 persone - in buona parte già condannate in abbreviato - per associazione mafiosa (appartenenza alla famiglia di Campofranco), estorsione, detenzione e porto abusivo di armi e spaccio di droga. Nel corso dell'attività investigativa sono stati intercettati un albanese pluripregiudicato, residente nell'hinterland milanese, e un ex avvocato di Gela (sospeso dalla professione perché condannato per concorso esterno in associazione mafiosa).

Trentadue le cessioni di droga agli spacciatori contestate nell'indagine. I proventi sarebbero confluiti in una cassa comune, indicata con il termine "salvadanaio", utilizzata anche per contribuire al mantenimento dei detenuti e per pagare il manovratore del drone incaricato di recapitare stupefacente e telefonini nelle carceri. In una circostanza è stato intercettato il tentativo di consegna a un indagato ristretto a Messina, 3 telefoni, 100 grammi di hashish e 20 di cocaina, attraverso un drone, abbattuto nei pressi del carcere dalla Polizia penitenziaria.

Le sim telefoniche venivano intestate ad extracomunitari e il trasporto della droga avveniva con auto noleggiate. Durante l'indagine sono state arrestate 2 persone, denunciate 8.

Sequestrati un chilo e 250 grammi di hashish,121 grammi di cocaina e una pistola Beretta modello 71, calibro 22, con matricola abrasa completa di caricatore con 49 cartucce calibro 22, e di numerosi bossoli, inneschi e materiale utile al confezionamento di cartucce calibro 12 e 16.