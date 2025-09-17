Modica, dalla Regione soldi per 2 impianti sportivi di quartiere

L’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo ha emesso i mandati di liquidazione a favore del Comune di Modica per un totale di 194 mila da utilizzare per la realizzazione di due opere legate alla pratica sportiva: la riqualificazione del campetto di quartiere di via Sorda Sampieri e la realizzazione del campetto di bocce indoor. La somma, da dividere equamente (97 mila euro) tra le due opere, è stata frutto di due appositi emendamenti allo strumento finanziario dell’anno scorso proposti dal presidente della I Commissione, onorevole Ignazio Abbate.