Bloccato a Siracusa con un grosso coltello e segnalato per uso di droga
Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, in servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un uomo di 43 anni il quale, sottoposto ad un controllo su strada, è stato trovato in possesso di un grosso coltello con lama lunga 20 centimetri e di una modica quantità di hashish. L’uomo, che non è stato in grado di giustificare il possesso dell’arma, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e segnalato all’Autorità Amministrativa competente.