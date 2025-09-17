Variazioni bilancio all'Ars, "pioggia" di emendamenti firmati Dipasquale (PD)

Sono diversi gli emendamenti alle variazioni di bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-27 presentati dal gruppo parlamentare del Partito Democratico all’ARS e, in particolare, sono 25 quelli dove il deputato ibleo Nello Dipasquale risulta primo firmatario.

“Ho presentato una serie di emendamenti, sostenuti dal gruppo parlamentare del PD, che propongono interventi economici su diversi settori - dichiara Dipasquale - principalmente l'agricoltura e la zootecnia, per affrontare le conseguenze della siccità, delle crisi idriche, dell’aumento dei costi di produzione. Sono previsti anche fondi per il supporto agli allevatori per l'eradicazione della brucellosi e per la ricostituzione del patrimonio zootecnico. Inoltre, con questi emendamenti, verrebbero stanziate somme per il sostegno di servizi socio-educativi e per iniziative culturali, come l'acquisto della casa natale di Giorgio La Pira a Pozzallo per farne una casa-museo e il recupero dell’immobile storico di Villa Cascino a Modica. Ovviamente, nelle proposte non manca l’attenzione per l’aeroporto di Comiso e per la legge su Ibla. Ma tra gli emendamenti c’è anche la previsione per interventi su altre infrastrutture come l’autoporto di Vittoria, l’impianto di compostaggio di contrada Pozzo Bollente e il porto di Scoglitti. Altre proposte di intervento riguardano le organizzazioni di volontariato che fanno attività di protezione civile, il sostegno alle famiglie in difficoltà e la valorizzazione dei siti UNESCO”.

“Per il settore dell’agricoltura e della zootecnia abbiamo presentato diversi emendamenti che riguardano:

la mitigazione degli effetti della siccità con la previsione di una spesa di 30milioni di euro nel 2026;

il risarcimento degli agricoltori per i danni subiti a causa dell’evento ciclonico verificatosi tra l'8 e il 10 febbraio 2023 e per il quale è stata dichiarata la calamità naturale, con una previsione di spesa di 10milioni di euro;

altri 10milioni di euro sono previsti nell’emendamento che ha lo scopo di far fronte alle gravi perdite subite dal comparto zootecnico regionale a causa degli abbattimenti resisi necessari per effetto della prolungata siccità. Prevede la concessione di contributi in conto capitale alle aziende zootecniche per iniziative finalizzate al progresso genetico del patrimonio zootecnico regionale;

8milioni di euro per il 2026 e altrettanti per il 2027 verrebbero stanziati con l’approvazione dell’emendamento che propone di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle imprese agricole colpite da grave crisi a causa di diversi fattori (come detto siccità, aumento dei costi di produzione) attraverso il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento applicato ai prestiti agrari di esercizio, di durata non superiore a 18 mesi. Un altro emendamento che prevede un corposo stanziamento di risorse e che mi vede primo firmatario - continua Dipasquale - riguarda l'istituzione di un fondo da 20milioni per il 2025, che sarebbe gestito dall'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, destinato al recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, naturale, architettonico e monumentale nei comuni siciliani che ospitano siti riconosciuti dall’Unesco. A tal proposito, inoltre, ho presentato un emendamento da 2milioni di euro per il 2025 per rifinanziare la legge su Ibla”.

“Poi, ancora, per quanto riguarda i comuni della provincia di Ragusa - aggiunge il parlamentare - ci sono diversi emendamenti:

per il Comune di Vittoria: un emendamento da 2milioni di euro per il completamento e la messa in opera dell'impianto di compostaggio della frazione organica situato in contrada Pozzo Bollente; 5milioni di euro per la messa in sicurezza del Porto di Scoglitti e 3milioni per il suo dragaggio; poi un anticipo di somme al Comune per il ripristino dei luoghi, allo stato di fatto del collaudo, dell'autoporto di Vittoria.

Comune di Modica: tre emendamenti da 1milione di euro ciascuno per procedere ai lavori di recupero del Pala Rizza, del campo sportivo “Caitina Pietro Scollo” e del palazzetto dello sport “Baden Powell”; un altro emendamento, sempre per 1milione di euro, come contributo straordinario per la sistemazione e riqualificazione del ponte “Milano-Palermo”; un altro milione per procedere ai lavori di recupero di Villa Cascino.

Chiaramonte Gulfi: un emendamento prevede un intervento economico per incrementare la sicurezza nel territorio tramite il completamento della videosorveglianza.

Comune di Giarratana: un contributo straordinario per l'asilo nido comunale “Albero Azzurro”.

Santa Croce Camerina: un emendamento prevede il finanziamento di 500mila euro per la riqualificazione e l’ammodernamento del mercato ortofrutticolo.

Comune di Pozzallo: un emendamento prevede un finanziamento per acquistare la casa natale di Giorgio La Pira, con l'obiettivo di realizzarvi una casa-museo.

Per il comune capoluogo: una proposta serve per concedere un contributo straordinario per finanziare l'Osservatorio socio-economico”.

“Mi auguro che la maggioranza che sostiene il Governo Schifani - conclude - voglia approvare questi emendamenti alle variazioni di bilancio che dimostrano come le forze di minoranza, oltre le proteste, sanno sempre contribuire con le proprie proposte”.