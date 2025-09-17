ou
ULTIME NOTIZIE

Siracusa, sanzionato locale in piazza Euripide che 'offriva' pure musica

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Siracusa, sanzionato locale in piazza Euripide che 'offriva' pure musica

Siracusa, sanzionato locale in piazza Euripide che 'offriva' pure musica

CronacaSiracusa

Continuano a Siracusa ed in provincia i controlli amministrativi negli esercizi pubblici ed, in particolare, nel quartiere “Borgata”. L’intervento della Polizia di Stato è finalizzato non solo a garantire il rispetto della normativa vigente, ma anche a tutelare l’incolumità e la sicurezza pubblica dei cittadini. In particolare, nella giornata di ieri, agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa hanno effettuato, nel cuore della “Borgata”, nei​ pressi di piazza Euripide, un controllo in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Dal controllo effettuato è risultato che il titolare aveva utilizzato, all’esterno dell’esercizio commerciale, un impianto sonoro ed una cartellonistica pubblicitaria non autorizzati, motivi per i quali è sanzionato amministrativamente. Lo stesso è stato sensibilizzato ad attenzionare scrupolosamente le norme di sicurezza relative alla vendita di alcolici ai minori ed alle persone in stato di ubriachezza. Tali controlli amministrativi si inseriscono nell’ambito di una più ampia azione di controllo del territorio volta al contrasto dei comportamenti improntati all’illegalità attraverso l’attuazione di servizi straordinari che saranno svolti nei prossimi giorni nel quartiere “Borgata” aumentando, allo stesso tempo, il grado di sicurezza reale e percepita dai cittadini.

Potrebbero Interessarti