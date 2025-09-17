ou
Anci Sicilia, il museo della piazzaforte di Augusta è una istituzione culturale

Fermato davanti la Questura, senza il casco: preso a Catania per droga

CronacaCatania

Un ventunenne romeno transita con lo scooter senza indossare il casco davanti alla sede della questura di Catania, gli agenti lo fermano e alla fine del controllo lo arrestano per spaccio di sostanze stupefacenti: nel vano sotto la sella aveva 63 grammi di marijuana e in un successivo controllo, in un box adibito a garage, sono stati sequestrati altri 151 grammi della stessa droga, un bilancino, buste di plastica e uno smartphone.
Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.

