Schifani: passo avanti per Cardiochirurgia pediatrica Taormina

"Un ulteriore passo in avanti affinché il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina continui a restare un punto di riferimento per la Sicilia.

L'incontro di stamattina al ministero ha confermato l'attenzione del governo nazionale verso la nuova rete ospedaliera siciliana e verso le misure intraprese dal mio governo per ridurre le liste d'attesa.

È il risultato di un lavoro di squadra silenzioso e concreto che continueremo a portare avanti con determinazione".

Lo afferma il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commentando l'esito dell'incontro di oggi al ministero della Salute, a Roma.

"Ringrazio il ministro Orazio Schillaci - prosegue Schifani - per il continuo e proficuo confronto di questi mesi e l'assessore Daniela Faraoni con il direttore generale Salvatore Iacolino per il prezioso contributo e la professionalità messi a disposizione in questo percorso. Continueremo a lavorare in sinergia con il governo nazionale per offrire servizi sanitari sempre più moderni, efficienti e vicini alle esigenze delle comunità siciliane, accanto a nuove strutture all'avanguardia per le quali abbiamo già messo in campo risorse per oltre un miliardo di euro".