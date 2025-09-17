Aggressioni e rivolte in carcere Siracusa, pochi agenti e troppi detenuti

Aggressioni continue alla polizia penitenziaria, tentativi di sommosse, eventi critici quotidiani. E' la drammatica situazione descritta dai sindacati nella casa circondariale di Cavadonna a Siracusa. Ieri sera venti detenuti si sarebbero impossessati di un blocco dell'istituto di pena minacciando gli agenti penitenziari mentre ieri mattina un agente è stato aggredito ed è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari nella struttura che ospita circa 700 detenuti invece dei 450 previsti, e che vede una carenza di agenti di polizia penitenziaria di almeno 70 unità.

"Soprattutto mancano ispettori e sovrintendenti, cioè le figure che possono coordinare. Invece gli assistenti vengono"promossi" sul campo" dice Giuseppe Argentino, della Fp penitenziaria. "Erano arrivati 13 nuovi agenti direttamente dalla scuola e dopo un anno in sette hanno già deciso d irinunciare ed hanno abbandonato il lavoro preferendo altri impieghi" aggiunge. Il dirigente del sindacato di Polizia penitenziaria, l'Uspp,Sebastiano Bongiovanni, spiega: "Si continuano oramai a raccontare episodi di questo genere ma non fanno più notizia, i vertici sanno ma non agiscono, restano inerti. Continuiamo però a parlare di rieducazione. Chi paga è solo il personale di polizia penitenziaria. Anche oggi una sommossa è stata bloccata dopo l'intervento di agenti di altri istituti". Nell'aggressione di ieri mattina l'agente ha riportato 15 giorni di prognosi secondo il Coordinamento territoriale Siracusa-Ragusa della Fns Cisl: "La situazione è sempre più critica a causa di una popolazione detenuta refrattaria al rispetto delle regole. Un detenuto per futili motivi ha dato ripetuti colpi di bastoni ad un agente, cercando di colpirlo anche in viso. L'agente si è riparato con il braccio procurandosi una frattura al braccio e al polso". Una rivolta è scoppiata domenica scorsa come spiega Giuseppe Argentino, segretario provinciale Osapp: "Domenica scorsa durante l'ora di passeggio, un detenuto ha scavalcato le sbarre per prendere un pacco verosimilmente lanciato dal muro di cinta esterno. Il personale è intervenuto ed è stato preso a sassate. Sempre domenica, 80 detenuti si sono rifiutati di rientrare nelle loro celle e sono scesi al piano terra minacciando una sommossa. E' dovuto intervenire personale di Catania e Augusta". Quello di Cavadonna è un carcere complesso: "Ci sono detenuti di media e alta sicurezza e con problemi psichiatrici. Chiediamo l'invio del Gruppo operativo mobile a tutela del personale di polizia penitenziaria e per ripristinare le corrette condizioni operative in un istituto che non può essere lasciato alla mercè dei detenuti" dice Argentino. Il Coordinamento territoriale della Fns Cisl pone l'accento anche il carcere di Augusta: "Questo lassismo da parte dell'amministrazione penitenziaria sta portando all'implosione anche del carcere di Augusta, affollato da soggetti psicopatici, che destabilizzano l'ordine e la sicurezza interna". "Mancano circa 80 unità del ruolo agenti e 10 del ruolo sovrintendenti e10 del ruolo ispettori e 2 ruolo dei Funzionari. Ciò ha portato a un coefficiente personale presente/ detenuti ristretti significativamente inferiore alla media regionale e nazionale. A seguito della carenza di personale non vengono garantiti i diritti dei lavoratori come riposi settimanali, permessi congedi" dice il sindacato. Nell'istituto penitenziario di Augusta "occorre evidenziarel e pessime condizioni strutturali, molte delle quali fatiscenti e prive di bagni con doccia circa 9 sezioni su 12. Questo stato di cose ha generato profondo malcontento tra i detenuti costretti a vivere in queste condizioni. La struttura ospita attualmente circa 600 detenuti, nonostante la capienza regolamentare sia di soli 339 posti. Ciò ha portato a un tasso di sovraffollamento del 180 per cento, ben al di sopra della media nazionale" dice Fns Cisl.