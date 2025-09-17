Palermo, massacrato di botte per il furto di una bici: 2 indagati per la morte

Sarebbe stato picchiato tra fine agosto e i primi di settembre Salvatore Bilello, 37 anni, con problemi di tossicodipendenza, trovato morto l'11 settembre scorso in casa a Palermo. L'uomo sarebbe stato preso a botte da due persone per punirlo dopo il furto di una bicicletta che era stata restituita. Per la morte di Bilello ci sono due indagati che sarebbero le persone che lo avrebbero picchiato. L'indagine è condotta dagli agenti del commissariato Libertà diretto da Manfredi Borsellino e coordinata dalla procura. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale. Dopo le botte Bilello è stato in ospedale prima al Cervello e poi al Buccheri La Ferla.La vittima non ha mai denunciato l'aggressione. La procura adesso attende l'esito dell'autopsia e i risultati degli esami tossicologici. Durante l'autopsia, ieri, erano presenti anche i periti nominati dai due indagati che hanno preso parte agli esami irripetibili sulla salma di Bilello.