Giovane scomparso a Palermo, appello dei genitori

CronacaPalermo

Non si hanno più notizie di Massimo Oliva, 27 anni, scomparso da Palermo. E' dal 25 agosto che la famiglia non ha più avuto contatti con lui e dal 27 agosto il suo telefono risulta spento. Da allora, la famiglia non lo ha più sentito né visto. "Vi prego, aiutateci a trovarlo" dice il padre in un accorato appello lanciato sui social. Il giovane ha capelli castani, occhi castani, porta con sé uno zaino dietro le spalle, ha un piercing nella lingua e ha vari tatuaggi sulle braccia.

