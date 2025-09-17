Giovane scomparso a Palermo, appello dei genitori

Non si hanno più notizie di Massimo Oliva, 27 anni, scomparso da Palermo. E' dal 25 agosto che la famiglia non ha più avuto contatti con lui e dal 27 agosto il suo telefono risulta spento. Da allora, la famiglia non lo ha più sentito né visto. "Vi prego, aiutateci a trovarlo" dice il padre in un accorato appello lanciato sui social. Il giovane ha capelli castani, occhi castani, porta con sé uno zaino dietro le spalle, ha un piercing nella lingua e ha vari tatuaggi sulle braccia.