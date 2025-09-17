ou
ULTIME NOTIZIE

Anci Sicilia, il museo della piazzaforte di Augusta è una istituzione culturale

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Manovra quater, prorogati emendamenti aggiuntivi: venerdì ultimo giorno

Manovra quater, prorogati emendamenti aggiuntivi: venerdì ultimo giorno

PoliticaCataniaPalermo

E' stato prorogato alle 12 dopodomani il termine per gli emendamenti aggiuntivi alla manovra quater, scadeva oggi a mezzogiorno. Intanto il testo base, con 23 articoli, è stato sfoltito in commissione bilancio dell'Ars e sono poco più di una quindicina quelli rimasti.L'importo della manovra, aggiuntivi compresi, dovrebbe rimanere di 35 milioni di euro, a meno che il governo non trovi altre coperture per finanziare maggiori spese. Dipenderà dalla quantità di aggiuntivi che saranno presentati alla bilancio.

Potrebbero Interessarti