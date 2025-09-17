Manovra quater, prorogati emendamenti aggiuntivi: venerdì ultimo giorno

E' stato prorogato alle 12 dopodomani il termine per gli emendamenti aggiuntivi alla manovra quater, scadeva oggi a mezzogiorno. Intanto il testo base, con 23 articoli, è stato sfoltito in commissione bilancio dell'Ars e sono poco più di una quindicina quelli rimasti.L'importo della manovra, aggiuntivi compresi, dovrebbe rimanere di 35 milioni di euro, a meno che il governo non trovi altre coperture per finanziare maggiori spese. Dipenderà dalla quantità di aggiuntivi che saranno presentati alla bilancio.