Anci Sicilia, il museo della piazzaforte di Augusta è una istituzione culturale

Cocaina e un panetto di hashish nel sottotetto: due arresti a Palermo

CronacaPalermo

I carabinieri del Comando provinciale di Palermo, nell'ambito dei servizi finalizzati alla repressione dello spaccio di droga, in due diverse attività a Villabate e nel quartiere cittadino di Ballarò, hanno arrestato due palermitani di 20 e 71 anni e denunciato un 35enne, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A Villabate, durante una perquisizione domiciliare a casa del 71enne che, in quel momento si trovava in compagnia di un 35enne convivente, i militari hanno trovato in un vano sottotetto 100 grammi di cocaina in parte già suddivisa in dosi e la somma 690 euro in banconote di vario taglio. Grazie al fiuto dell'unità cinofila, è stato trovato anche un piccolo panetto di hashish da 8 grammi in possesso del 35enne. Il 71enne è stato condotto nel carcere di Termini Imerese. Nel quartiere Ballarò di Palermo invece i carabinieri hanno arrestato un 20enne che, sottoposto a una perquisizione, è stato trovato in possesso di 23 dosi di marijuana, 15 di hashish e 70 euro in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento dell'attività di spaccio.

