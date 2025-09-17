ou
Anci Sicilia, il museo della piazzaforte di Augusta è una istituzione culturale

Navalnaya accusa Putin: "Alexei fu avvelenato, ho le prove"

Fatti&Notizie

La vedova di Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin morto in una colonia penale in Siberia nel 2024, denuncia sui social che il marito 'è stato avvelenato'. 'Nel febbraio 2024 -racconta Yulia Navalnaya - siamo riusciti a ottenere campioni biologici di Alexei, a trasferirli all'estero e a consegnarli a un laboratorio in uno dei Paesi occidentali. Due laboratori in due Paesi diversi hanno concluso che Alexei è stato avvelenato. Non resterò in silenzio. Dichiaro che Vladimir Putin è colpevole dell'omicidio di mio marito', accusa la vedova. No comment del Cremlino: 'Non sappiamo nulla'. Parigi incalza: 'Ora la verità'

