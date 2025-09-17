Trump a Londra, Carlo lo accoglie come un re

Accoglienza regale per Trump a Londra nella sua seconda visita di Stato in Gran Bretagna. Carlo III ha ricevuto l'ospite al castello di Windsor con un picchetto d'onore mai così numeroso nella storia moderna del Regno Unito per un leader straniero, con la guardia reale schierata in alta uniforme. Poi la parata in corteo a bordo di una sfilata di carrozze reali. Sorrisi e scambi di battute anche tra la first lady Melania e la regina Camilla, alla presenza di William e Kate. In serata il banchetto di Stato. Domani il capo della Casa Bianca sarà ricevuto dal premier Starmer nella residenza di campagna di Chequers. Le proteste della 'Stop Trump Coalition' confinate a distanza, nel centro di Londra. Come le critiche del sindaco Khan, che accusa il leader Usa di 'soffiare sul fuoco dell'estrema destra'.