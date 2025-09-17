Rogo distrugge polo scolastico in costruzione a Isola Capo Rizzuto

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nel cantiere del nuovo polo perl'infanzia di Villa Ilice nel pieno centro di Isola Capo Rizzuto( Crotone). Le fiamme, che sarebbero partite in modo accidentale dalla copertura in catrame del tetto in legno lamellare, si sono rapidamente propagate distruggendo l'intera struttura in costruzione. Gli operai presenti nel cantiere sono riusciti a mettersi in salvo e non si registrano feriti.