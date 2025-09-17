Bruciata a Crotone l'auto della preseidente del Centro antiviolenza

I carabinieri del comando provinciale di Crotone stanno indagando sull'incendio che questa notte ha distrutto l'autovettura di Raffaella Angotti, presidente della cooperativa sociale Noemi che si occupa, tra le altre cose, di gestire il centro antiviolenza Udite Agar attraverso il quale dà assistenza a molte donne. La vettura era parcheggiata sotto casa della presidente nel popoloso quartiere Tufolo di Crotone. A darne notizia è stata la cooperativa sociale sul proprio profilo Facebook