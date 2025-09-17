ou
Ponte sullo Stretto, Ciucci a Reggio Calabria: a maggio 2026 le prime opere compensative

I primi lavori riguarderanno le prime opere compensative, indicate dai Comuni: la viabilità e le opere che permetteranno di minimizzare, fin dall'inizio delle attività, ogni impatto dei cantieri del ponte, grazie all'esecuzione delle prestazioni anticipate". Lo ha detto l'Amministratore delegato della Società"Stretto di Messina" Pietro Ciucci, incontrando i giornalisti a Reggio Calabria, illustrando i prossimi step, che seguiranno la registrazione della Delibera Cipess da parte della Corte dei Conti, relativa alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Le opere compensative, previste nella fase uno, inizieranno a maggio 2026 mentre i lavori per il ponte vero e proprio inizieranno nel marzo 2027 con la conclusione definitiva confermata per il 2032.

