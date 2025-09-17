Acate, dedicata alla memoria di Antonio Cammarana l'edizione 2025 del Concorso letterario "Hiscor"

Il Circolo di Conversazione di Acate, fondato nel 1838, ha varato l’edizione 2025 di “Hiscor”, il Concorso nazionale di poesia e narrativa rivolto agli adulti e da qualche anno anche agli studenti della scuola secondaria di I grado.

Nell’ultima riunione del Consiglio di amministrazione, presieduto dall’ispettore Salvatore Cutraro, è stata deliberata all’unanimità la dedica alla memoria del professore Antonio Cammarana, che della rassegna culturale è stato fondatore, anima e infaticabile organizzatore sin dal 2012.

Così dopo avere dedicato il Concorso al defunto parroco don Rosario Di Martino, un’altra personalità che ha lasciato una traccia indelebile nel panorama culturale del piccolo centro ibleo, ne raccoglie il meritato testimone.

Per partecipare ad “Hiscor”, nelle sezioni poesie in lingua italiana, poesie in dialetto e narrativa, gli interessati dovranno compilare la scheda allegata al bando e inviare gli elaborati in word entro e non oltre il 15 novembre alla mail circoloacate@gmail.com.

Successivamente il Circolo comunicherà la data di premiazione, che si terrà nel mese di dicembre nello storico salone recentemente restaurato. La composizione della Commissione giudicatrice sarà comunicata lo stesso giorno.

Per informazioni: 3202249096- 3333732412- 3281227059-3277949609