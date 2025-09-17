ou
Modica, Comune e Sais insieme per European mobility week

CronacaRagusa

Anche Modica, il Comune, in collaborazione con Sais Autolinee, partecipa alla European mobility week 2025 con l'Eco move pass. Si tratta di viaggi illimitati dal 16 al 22 settembre a soli 5 euro su tutte le linee urbane di Modica. "Il pass - afferma l'assessore alla Mobilità Urbana, Antonio Drago - è acquistabile solo online in modo da averlo sempre a portata di smartphone e consentendo così una seria azione di riduzione dello spreco di carta. Un’altra iniziativa che si inserisce in quell’idea che abbiamo di Modica, di farne una città che cresca sul piano del perseguimento reale della mobilità sostenibile”.

