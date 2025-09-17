Virtus Ragusa, meno dieci al via. Lia Valerio analizza questa fase della preparazione: Agrigento e Reggio ci sono servite

L’esordio ufficiale della SuperConveniente Virtus Ragusa si fa sempre più vicino: domenica 28 settembre, alle 17, è in programma la prima gara di campionato sul campo di Monopoli. Ripartire della Serie B Interregionale è un grande sprone e le amichevoli pre-season stanno dando indicazioni incoraggianti e utili allo staff tecnico.

Lia Valerio, nel suo ruolo di assistant coach e preparatore atletico, analizza questa fase: “Il lavoro di queste settimane si è basato su una programmazione precisa, sia a livello fisico che tecnico, perché il campionato è lungo e conta la condizione in cui si arriva alla fine - dice Valerio -. Siamo stati in grado di seguire la linea che avevamo messo giù in estate, aumentando l’intensità del lavoro in modo graduale. Abbiamo avuto i primi riscontri in occasione delle ultime due amichevoli: quella con Agrigento ci ha permesso di guardarci allo specchio e di capire cosa dovevamo migliorare, la seconda, con Reggio Calabria, ha fatto sì che potessimo lavorarci immediatamente e i ragazzi ha risposto in modo molto serio”.

L’ultimo test è in programma domenica prossima contro l’Olympia Comiso, che milita nel campionato di Serie C. Ma l’imprinting, in parte, è già chiaro: “Vogliamo giocare a pallacanestro di squadra - sottolinea la vice di coach Di Gregorio -, trovare il modo migliore di esaltare le individualità di ognuno di noi dentro alle nostre regole. Non è sempre facile, ci vuole tanta forza mentale, ma il campionato è lungo e la squadra ha il desiderio e la fame di lavorare e costruire una cultura insieme. Questo desiderio dovremo portarcelo dietro ogni giorno”.