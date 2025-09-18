Ragusa, il PD: un'opera permanente in onore di Camilleri

Il gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Ragusa, composto da Peppe Calabrese, Giuseppe Podimani e Mario Chiavola, ha presentato una mozione per onorare la figura di Andrea Camilleri e il suo celebre personaggio, il Commissario Montalbano. L’iniziativa propone la realizzazione di un'opera permanente nella città di Ragusa. "È un dovere morale e culturale per la nostra comunità rendere omaggio a una figura che ha dato lustro al territorio" si legge nella mozione e “riteniamo - dichiarano i tre consiglieri dem - che il Comune di Ragusa non abbia fatto abbastanza per celebrare questo appuntamento”.