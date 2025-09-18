Omicidio magazziniere a Palermo, udienza di convalida per il cognato

È stata fissata per questa mattina alle ore 10 l'udienza di convalida del fermo per Giuseppe Cangemi, 62 anni, accusato di aver ucciso a colpi di pistola lunedì mattina il cognato Stefano Gaglio, di 39 anni, davanti alla farmacia Sacro Cuore, all'angolo tra via Oberdan e piazza Principe di Camporeale, dove la vittima lavorava come magazziniere. L'indagato ha già confessato il delitto, anche se non ha saputo fornire una spiegazione al suo gesto e, secondo il suo avvocato, Salvino Pantuso, soffrirebbe di "un forte disagio psichico".