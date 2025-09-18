Carabinieri, avvicendamenti al Comando di Palermo

Sono diversi gli avvicendamenti registrati in questi giorni tra gli Ufficiali in servizio al Comando Provinciale Carabinieri di Palermo.

Una staffetta che porta nuove energie e competenze nei ruoli di comando di alcune delle principali articolazioni territoriali dell'Arma nel capoluogo siciliano.

Tra i nuovi incarichi, spicca quello del Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, proveniente dall'Ufficio Operazioni del Comando Generale, che assume il comando del Gruppo Carabinieri di Monreale, subentrando al Colonnello Giulio Modesti destinato al Comando del Provinciale di Siena.

Il Tenente Colonnello Domenico La Padula, già Comandante del Nucleo Investigativo di Palermo, prende il timone del Reparto Operativo, sostituendo il Colonnello Ivan Boracchia, che si sposta a Pisa per assumere l'incarico di Comandante Provinciale.

Altri cambiamenti chiave riguardano il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale che accoglie il Tenente Colonnello Saverio Sica, un volto non nuovo per gli ambienti investigativi della provincia, dato che arriva dalla sua precedente esperienza come Comandante del Nucleo Investigativo di Monreale dove viene sostituito del Maggiore Ugo CHIOSI proveniente dal Comando Compagnia di Livorno.

Anche i Comandi Compagnia fulcro delle attività sul territorio, sono state interessate da importanti avvicendamenti.

Il Capitano Nicolò Lusito, proveniente dalla Compagnia di Orbetello, è il nuovo Comandante della Compagnia Palermo Piazza Verdi, dove sostituisce il Maggiore Aniello Falco che andrà a ricoprire un prestigioso incarico al Comando Generale.

Alla guida della Compagnia di Corleone è stato designato il Capitano Stefano Bacci, che arriva in provincia dopo un periodo al Nucleo Investigativo di Palermo, subentrando al Capitano Daniele Giovagnoli che assume l'incarico della Compagnia di Milano Duomo.

Infine, il Capitano Marco Merola, con un'esperienza recente al Nucleo Investigativo del Gruppo di Monreale, assume il comando della Compagnia di Cefalù, succedendo al Maggiore Marco Dal Bello che a sua volta andrà a ricoprire l'incarico di Comandante della Compagnia Roma - Ostia.

Il Comandante Provinciale di Palermo, il Generale di Brigata Luciano Magrini, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai Comandanti uscenti per la loro dedizione e professionalità, formulato allo stesso tempo i suoi migliori auguri ai nuovi arrivati, auspicando un proficuo lavoro al servizio della comunità.