Siracusa e la politica dei proclami, scuole dimenticate e strade dissestate

PoliticaSiracusa

Con l'inizio dell'anno scolastico, si rinnova un rituale ormai stanco: i nuovi amministratori locali visitano le scuole, si fanno fotografare tra i banchi, stringono mani e rilasciano dichiarazioni d’intenti. Sui giornali compare qualche titolo rassicurante, qualche promessa di “attenzione” e “vicinanza”. Poi, come sempre, cala il silenzio. E tutto resta esattamente com’era. A Siracusa, il quadro è desolante. Ci sono scuole dove manca persino la carta igienica, classi sporche, strutture vecchie, fredde d'inverno e calde d’estate, con personale spesso insufficiente a garantire una gestione dignitosa degli ambienti. I problemi sono noti e ripetuti da anni, ma nessuno sembra volerli affrontare seriamente. E se usciamo dalle scuole, la situazione della città non è migliore. Basta una pioggia più intensa e Siracusa si allaga. Strade impraticabili, tombini che esplodono, interi quartieri bloccati. E nelle giornate di sole? Sporcizia ovunque, marciapiedi distrutti, incuria visibile a occhio nudo. Camminare per le vie della città significa fare uno slalom tra rifiuti e degrado. Viene spontaneo chiedersi: è davvero questa la politica che meritiamo? Perché la politica, quella vera, non si fa con le visite simboliche o i post sui social. Si fa con la cura quotidiana, con la presenza nei problemi reali, con la capacità di progettare a lungo termine e ascoltare chi vive ogni giorno i disagi. Finché si continuerà a pensare solo alla prossima elezione, e non alla prossima generazione, niente cambierà davvero. Siracusa non ha bisogno di passerelle, ma di manutenzione, trasparenza, investimenti concreti, e soprattutto di rispetto per i cittadini, per le famiglie, per i bambini che ogni giorno entrano in scuole indegne di un paese civile. Non chiediamo miracoli. Ma almeno, iniziamo a pretendere serietà.

Sa.M.

