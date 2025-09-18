Messina, 6 case confiscate utilizzate da altrettante famiglie dell'ex baraccopoli

Sei appartamenti confiscati alla mafia sono stati destinati dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati al Comune di Messina e saranno utilizzati per ospitare famiglie coinvolte nel piano di risanamento e superamento delle baraccopoli. Gli immobili, situati tra le vie Carrubbara, Palmara e Comunale Santo, saranno affidati alla Struttura commissariale guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

"Ogni nuovo alloggio - ha commentato il sindaco Federico Basile - è un passo concreto per restituire dignità a chi attende da anni condizioni abitative adeguate".