ou
ULTIME NOTIZIE

Manifestazione Cgil a Catania con Landini contro il massacro a Gaza

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Messina, 6 case confiscate utilizzate da altrettante famiglie dell'ex baraccopoli

Messina, 6 case confiscate utilizzate da altrettante famiglie dell'ex baraccopoli

CronacaMessina

Sei appartamenti confiscati alla mafia sono stati destinati dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati al Comune di Messina e saranno utilizzati per ospitare famiglie coinvolte nel piano di risanamento e superamento delle baraccopoli. Gli immobili, situati tra le vie Carrubbara, Palmara e Comunale Santo, saranno affidati alla Struttura commissariale guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.
"Ogni nuovo alloggio - ha commentato il sindaco Federico Basile - è un passo concreto per restituire dignità a chi attende da anni condizioni abitative adeguate".

Potrebbero Interessarti