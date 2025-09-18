ou
ULTIME NOTIZIE

Sicurezza urbana a Ragusa, più controlli su affitti, tasse e permessi

Catania, 4 chili di droga nel sottotetto e gadget porta dose: un arresto

CronacaCatania

Quasi 4 chilogrammi di droga, 900 grammi di marijuana e 2,9 chili di hashish per un valore di mercato stimato dagli investigatori in oltre 40mila euro, sono stati sequestrati da carabinieri del comando provinciale di Catania e del gruppo cinofili di Nicolosi.
Erano nascosti nel sottotetto dell'abitazione dello storico rione San Cristoforo di un 47enne, già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.
Militari dell'Arma hanno anche sequestrato un kit completo per il confezionamento della droga comprese buste metallizzate decorate con personaggi di cartoni animati oltre a gadget porta-dose in plastica e gomma e numerosi adesivi pronti per essere applicati sui panetti. Al termine delle operazioni l'uomo, per le sue condizioni di salute, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

