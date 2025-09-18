ou
Fucile a canne mozze tra le sterpaglie a S.G. Galermo

CronacaCatania

La Polizia di Stato ha sequestrato nel quartiere San Giovanni Galermo, a Catania, un fucile con la canna mozzata e il serbatoio rifornito con 6 cartucce calibro 22 mm. L'arma è stata trovata, nascosta tra le sterpaglie tra le vie Egadi e Pantelleria. Gli accertamenti condotti sul posto, attraverso il numero di matricola presente sul fucile, hanno consentito agli agenti di appurare come l'arma fosse stata rubata. Sul posto è intervenuta la Polizia scientifica per la repertazione. Il fucile è stato sequestrato per essere successivamente analizzato da operatori esperti, soprattutto per gli aspetti connessi agli accertamenti di natura balistica, per verificare un eventuale utilizzo in precedenti episodi delittuosi, e ricavare elementi utili, come l'acquisizione di eventuali impronte digitali.

